Отец погибшего оператора заявил о частичной вине Алека Болдуина

Американский актер Алек Болдуин частично виновен в убийстве оператора Галины Хатчинс, заявил отец погибшей Анатолий Андросович. По его словам, ему непонятно поведение Болдуина после случившегося.

Андросович обратил внимание на то, что Болдуин утверждает, что выстрел на съемочной площадке, из-за которого была смертельно ранена оператор, произошел самопроизвольно, написала газета The Sun.

«Револьвер — это пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок, и Алек частично виновен в совершении этого выстрела», — сказал он.

Отец оператора подчеркнул, что Болдуин явно выстрелил из револьвера. По его мнению, совершенно непонятно, почему теперь он не может понести частичную ответственность за смерть Хатчинс.

Смертельный выстрел на съемочной площадке фильма «Ржавчина» произошел 21 октября во время при репетиции одного из эпизодов. При проверке оказалось, что пистолет, на курок которого нажал Болдуин, был заряжен боевыми патронами. В результате этого выстрела погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза получил тяжелые ранения.