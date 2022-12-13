Мир 13 декабря 2022, 23:59 СМИ опубликовали проект соглашения между Косово и Сербией Koha Ditore опубликовала проект соглашения между Косово и Сербией РИА «Новости»

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Косовская газета Koha Ditore опубликовала документ, который, как полагают журналисты, может стать «базовым соглашением» между самопровозглашенной республикой Косово и Сербией. В нем указано, что участники договоренностей обязуются развивать добрососедские отношения, признать документы и национальные символы друг друга.

«Любое несогласие между собой будут решать только мирным путем и воздержатся от угроз или применения силы. Сербия не будет противиться членству Косово в любой международной организации. Обе стороны поддержат стремление стать членами ЕС», — отмечается в проекте.

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Кроме того, соглашение подразумевает разностороннее сотрудничество: в экономике, науке, транспорте. Косово хотело бы наладить гуманитарные связи, контакты по линии здравоохранения, религии и спорта.

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В документе оговаривается закрепление статуса Сербской православной церкви в Косово. Контроль реализации положений соглашения будет осуществлять комиссия под председательством Евросоюза.

Конфликт в Косово разжигается Западом, чтобы заставить Сербию присоединиться к антироссийским санкциям. Такое мнение ранее высказал политолог Александр Перенджиев.