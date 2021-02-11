Жена Круга рассказала, что заказчик убийства шансонье приезжал к ней в гости

Жена российского шансонье и барда Михаила Круга Ирина в рамках программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, что заказчик убийства приезжал к ней в гости после гибели ее мужа.

Со дня смерти Круга прошло практически 19 лет. Следователи на протяжении долгого времени занимались этим делом. В частности под подозрение попадала и вдова артиста, написал сайт «Экономика сегодня».

«В первый год после гибели Миши меня охраняли, опасаясь, что меня уберут как свидетеля, ведь я их видела. А потом пошли сплетни, что это я причастна к убийству», — вспомнила Ирина.

Позже выяснилось, что заказчиком убийства Круга являлся авторитет организованной преступной группировки под названием «Тверские волки» Александр Костенко. О его причастности к произошедшему не было известно до 2014 года. В этот период Костенко приходил к вдове шансонье и интересовался, кого она подозревает в убийстве музыканта.

Круг был убит в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года в своем доме в поселке Мамулино. В особняке находились его супруга, теща и дети. Два человека вломились в дом, ранили мать Ирины и два раза выстрелили в Круга. Мужчина умер в медицинском учреждении.