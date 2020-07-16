Twitter восстановил возможность публиковать сообщения

Большая часть аккаунтов в Twitter снова может публиковать сообщения, но все еще возможны перебои с доступом. Кроме того, заблокированы все учетные записи, которые ранее были взломаны и рассылали предложения мошенников.

Доступ к взломанным аккаунтам знаменитостей и крупных компаний будет восстановлен только тогда, когда Twitter будет уверен в безопасности новых входов. Об этом сообщается на странице техподдержки сети.

«Большая часть аккаунтов снова может публиковать сообщения. Так как мы продолжаем работать над решением проблемы, эта функция может появляться и исчезать. «Мы работаем над тем, чтобы вернуть всё в нормальное русло как можно быстрее», — заявили специалисты Twitter.

При этом исполнительный директор компании Джек Дорси написал в своем аккаунте, что «это тяжелый день для нас всех» и пообещал, что диагностика продолжится.

Вечером 15 июля Twitter аккаунтах знаменитостей и крупных компаний появились одинаковые сообщения с предложением перечислить им биткоины. Мошенники обещали выслать пользователям удвоенную сумму обратно. Уточнялось, что акция действует только 30 минут. В итоге за это время пользователи сети перечислили мошенникам биткоины на сумму более 55 тысяч долларов.

Хакеры взломали аккаунты бывшего президента США Барака Обамы, кандидата на должность главы государства Джо Байдена, главы Microsoft Билла Гейтса, основателя SpaceX Илона Маска, популярного исполнителя Канье Веста и его жены-блогера Ким Кардашьян. Также пострадали аккаунты компаний Apple и Uber.