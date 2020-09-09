Акции Tesla рухнули на 21% за один день

Акции компании Tesla, которая занимается производством электрокаров, рухнули на 21% за один день. В результате Илон Маск потерял 11,9 миллиарда долларов.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи акции компании упали на 21,06%. Их стоимость снизилась до 330,21 доллара. 1 сентября они оценивались в 498 долларов за акцию.

На резкое падение могли повлиять сразу несколько факторов. В их числе — формирование «пузыря» с неоправданно резким ростом, а также то, что Tesla не попала в индекс S&P 500, который составили на прошлой неделе. В него входят крупнейшие компании на рынке США, которые работают в различных областях.

Кроме того, у Tesla появились новые конкуренты. 8 сентября компании Nikola и GM заявили, что объединяются для работы над совместным проектом. Они собрались построить электрических грузовик Badger. Этот электрокар станет прямым конкурентом автомобиля Cybertruck, который создала Tesla.

Из-за резкого падения акций компании, ее основатель Илон Маск за один день потерял почти 12 миллиардов долларов. Это повлияло на его рейтинг в таблице самых богатых американцев, который опубликовал Forbes. По данным издания, Маск потерял сразу две позиции, опустившись с пятой строчки на седьмую. Сейчас его состояние оценивают в 76 миллиардол долларов.