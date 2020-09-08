Илон Маск за день потерял почти 12 млрд долларов

Предприниматель Илон Маск за день потерял 11,9 миллиарда долларов. И резко провалился на несколько строчек в рейтинге Forbes.

Илон Маск за один день потерял 11,9 миллиарда долларов из-за падения цен на акции компании Tesla. Цены на акции снизились, потому что бумаги компании не включили в индекс S&P 500. Этот индекс объединяет доли крупнейших компаний на рынках США из разных областей. Во вторник акции Tesla упали на 20%, сообщает Bloomberg.

Издание Forbes опубликовало рейтинг самых богатейших американцев. В этот раз Илон Маск опустился с пятого места на седьмое. Его состояние оценивается в 76 миллиардов долларов.

На прошлой неделе рынок акций США пережил крупнейшее падение с начала лета. Индекс Dow Jones сократился на 2,78%, S&P 500 упал на 3,51%, а Nasdaq сбавил 4,96%. Причина — падение цен на акции IT-корпораций, которые на протяжении нескольких месяцев показывали хороший рост. Среди компаний, чьи ценные бумаги опустились в цене, оказались Apple, Tesla и Amazon, а также Microsoft, Google и Facebook.