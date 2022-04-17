Россия обеспокоилась военной активностью НАТО в Арктике
Дипломат Корчунов заявил о беспокойстве в связи с активностью НАТО в Арктике
Российские власти обеспокоены активностью альянса НАТО и вовлечением в нее неарктических стран в высоких северных широтах. Об этом ТАСС заявил представитель МИД РФ Николай Корчунов.
По его мнению, подобное развитие несет риски инцидентов с силами стран альянса в Арктике.
«Помимо угрозы безопасности существует риск нанести ущерб экосистеме Арктики», — заявил он.
Дипломат отметил, что активность альянса в направлении Арктики серьезно выросла за последние время. В частности, учения стран НАТО прошли в северной части Норвегии.
«Это не способствует обеспечению безопасности в этом регионе», — сказал Корчунов.
Также он подчеркнул, что информация о возможном вступлении в НАТО Финляндии и Швеции не поспособствует взаимного доверия в Арктике, за укрепление которого российские власти выступают в последнее время.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает Арктику как место сотрудничества и стабильности, а на поле для геополитических интриг.