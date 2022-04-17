Россия обеспокоилась военной активностью НАТО в Арктике

Российские власти обеспокоены активностью альянса НАТО и вовлечением в нее неарктических стран в высоких северных широтах. Об этом ТАСС заявил представитель МИД РФ Николай Корчунов.

По его мнению, подобное развитие несет риски инцидентов с силами стран альянса в Арктике.

«Помимо угрозы безопасности существует риск нанести ущерб экосистеме Арктики», — заявил он.

Дипломат отметил, что активность альянса в направлении Арктики серьезно выросла за последние время. В частности, учения стран НАТО прошли в северной части Норвегии.

«Это не способствует обеспечению безопасности в этом регионе», — сказал Корчунов.

Также он подчеркнул, что информация о возможном вступлении в НАТО Финляндии и Швеции не поспособствует взаимного доверия в Арктике, за укрепление которого российские власти выступают в последнее время.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает Арктику как место сотрудничества и стабильности, а на поле для геополитических интриг.