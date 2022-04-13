Россия способна увеличить потребление и переработку энергоресурсов — Путин
Путин сообщил о способности России увеличить потребление и переработку энергоресурсов
Россия может увеличить потребление собственных нефти, газа и угля на внутреннем рынке и нарастить поставки в другие регионы мира. Об этом на совещании по развитию Арктики сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Мы можем увеличить потребление на внутреннем рынке российских нефти, угля и газа, стимулировать глубокую переработку и наладить поставки ресурсов в другие регионы мира», — сказал российский лидер.
Путин заявил, что российская область Арктики должна быть полностью обеспечена всеми необходимыми товарами.
Также он потребовал не откладывать реализацию запланированных проектов в Арктике, несмотря на введенные санкции со стороны западных стран.
«Россия рассматривает Арктику не как поле для геополитических интриг, а как территорию диалога, стабильности и сотрудничества», — заявил президент.
Путин подчеркнул, что некоторые западные недружественные страны отказались выполнять свои условия по заключенным контрактам в рамках арктических проектов, но у России есть все ресурсы, чтобы найти альтернативные решения.
В начале марта Норвегия, США, Исландия, Финляндия, Дания, Швеция и Канады приняли решение выйти из состава Арктического совета. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его нерациональным.