Россию обвинили в «изощренной» активности на Аляске

В Северном командовании вооруженных сил США выразили беспокойство по поводу активности российских ВВС в районе Аляски. Якобы в 2020 году над этой территории военных самолетов РФ было больше, чем когда-либо после окончания холодной войны.

Генерал Глен ван Херк, который возглавляет Северное командование ВС США, охарактеризовал присутствие российских ВВС как более носящую более комплексный и изощренный характер активность. Его процитировало издание Business Insider.

Американец подчеркнул, что в 2020 году летчикам США и Канады в районе Аляски пришлось сопровождать больше военных самолетов РФ, чем в любой год со времен окончания холодной войны.

«Сейчас перехваты требуют более комплексного подхода — сразу на нескольких направлениях…» — пояснил генерал разницу «между прошлым и настоящим». По словам ван Херка, российские самолеты зачастую по несколько часов находятся в зоне опознавания ПВО Аляски.

В материале также указано, что из-за глобального потепления Аляска стала более доступна для различных операций.