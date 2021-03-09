National Interest рассказал о стратегии США в Арктике

Из-за изменения климата Арктика становится зоной соперничества трех великих держав — США, России и Китая. Речь идет о новых торговых путях, внушительных запасах углеводородов, драгоценных и редкоземельных металлов, сообщил американский журнал National Interest.

Географическое положение и связи с другими арктическими странами создают для США широкие возможности в регионе. Однако для этого потребуются большие дипломатические усилия и постоянное присутствие в Арктике, отмечают авторы статьи — экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен и бывший старший директор по России и европейским делам Совета нацбезопасности Райан Талли.

США уже арендовали два ледокола, чтобы «расширить доступ к радарам, системам противоракетной обороны, удаленным военным частям». Также эти суда позволят заниматься разведкой в Арктике на постоянной основе.

Через несколько лет Штаты построят собственные ледоколы, которые планируется разместить на Аляске.

Свое присутствие в регионе США координируют с Данией, Гренландией, Норвегией, Канадой, Исландией, Швеций и Финляндией. Страны обмениваются разведданными и оценками угроз со стороны России и Китая.

Определять политику в регионе Штаты планируют в рамках Арктического совета, в который входит и Россия. В октябре 2020 года представители Москвы и Вашингтона «согласились с тем, что мнения таких неарктических стран как Китай могут представлять интерес, однако лишь арктические государства должны сидеть за столом, когда принимаются решения относительно этого региона», сказано в статье.