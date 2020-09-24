Активисты Вlасk Livеs Маttеrs в США ранили двух полицейских

Неизвестные выстрели в двух полицейских в Луисвилле (штат Кентукки). ЧП произошло во время акции протеста в поддержку движения Вlасk Livеs Маttеrs (BLM).

Как сообщил телеканал WLKY со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов, нападение произошло 23 сентября в 200-м квартале Пенсильвания-авеню.

По данным АВС Nеws, раненых стражей порядка госпитализировали. Их состояние стабильно. По словам шефа полиции Луисвилла Роберта Шредера, одного подозреваемого в стрельбе задержали. Правоохранители проводят расследование.

Протесты начались в Луисвилле 27 сентября, написал РБК. Это связано с судом над полицейским по делу гибели афроамериканки Брионны Тейлор. Она стала одним из символов движения BLM.

Акционеры посчитали, что обвинения оказались неточными. Ведь стража порядка обвинили только в том, что он подверг жизнь людей опасности. Обвинения в убийстве Тейлор не было.

Американку застрелили еще в марте 2020 года. Трое полицейских ворвались в ее квартиру. Они считали, что там она хранила наркотики. В момент встречи со стражами порядка женщина находилась дома со своим другом. Он вступил в конфликт с полицией. Началась перестрелка. В итоге правоохранители убили женщину.

Ранее политолог Наталья Елисеева оценила возможность возникновения цветной революции в США. По ее словам, до такого, скорее всего, не дойдет. Однако протесты в стране продолжатся.