«Смены власти не будет, но протесты продолжатся». Эксперт оценил возможность цветной революции в США

Рассматривая вопрос о возможности цветной революции в любой стране, надо в первую очередь выяснить, кому и насколько она выгодна. Экспорт революций совершался, когда была необходимость не только сменить власть, но и присвоить ценные ресурсы.

Об этом «360» сообщила политолог и публицист Наталья Елисеева. Редакция попросила ее прокомментировать шутку главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявившего, что в США цветная революция невозможна, так как там нет американского посольства.

Елисеева напомнила, что по такому же сценарию развивались протесты на Украине.

«Там была еще геополитическая выгода с точки зрения ее расположения вблизи российских границ. Если говорить об Америке, то, безусловно, верхушка власти там неоднородна. Дело даже не в республиканцах и демократах. Есть представители, которые отстаивают интересы силовиков или бизнеса, и у всех у них есть собственное видение происходящего в стране и ее будущего развития», — пояснила политолог.

Разумеется, позиции заинтересованных сторон не всегда совпадают. Эксперт подчеркнула, что перед выборами кандидаты в президенты лоббируют те или иные группы. Например, действующий глава государства Дональд Трамп активно выступает посредником между Израилем и другими странами.

Если говорить о цветной революции, то вряд ли она будет. Но если говорить, что какие-то протестные акции могут случиться после 3 ноября или в его преддверии, то они возможны. Любой протест может использоваться для манипуляции общественным мнением для его изменения. Происходящее в США может использоваться командой Байдена. Даже не им самим, а теми, кто его поддерживает и финансирует Наталья Елисеева политолог

Наталья Елисеева высказал предположение, что если на выборах победит Трамп, то протесты продолжатся. Он выгоден не всем представителям элиты, несмотря на более мягкую по сравнению с демократами политику и не менее агрессивное стремление захватить чужие ресурсы.

«Для выгодного определенным кругам распределения финансов и контрактов будут использоваться абсолютно разные инстурменты. В том числе, протестное движение, которое используют для манипуляции общественным мнением и запугивания граждан», — резюмировала политолог.