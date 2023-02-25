Мир 25 февраля 2023, 00:06 Митинг в поддержку России прошел в Мадриде ТАСС: в Мадриде прошла манифестация против стратегии НАТО в отношении России Unsplash

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В Мадриде 24 февраля прошла манифестация против военной стратегии НАТО в отношении России, об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий. Акцию организовала «Платформа Мадрида против НАТО и баз».

Митинг собрал десятки участников, они принесли с собой флаги России и скандировали лозунги против НАТО.

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Организаторы мероприятия рассказали, что оно направлено против поддержки испанскими властями антироссийской стратегии НАТО, которой управляют США. Участники акции призвали власти Испании также остановить поставки оружия на Украину.

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«США не осмелились бы сделать так много, если бы не восторженная поддержка европейских правительств, заложников крупных интересов капитала», — отметили организаторы манифестации.

Участники митинга выступили за выход королевства из НАТО и перенаправление высвобожденных средств на нужды рабочего класса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил недоверие Китаю из-за его позиции по украинскому конфликту. Так он прокомментировал предложение КНР по урегулированию конфликта на Украине, об этом сообщило издание «Политика сегодня».