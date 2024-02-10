Мир 10 февраля 2024, 10:42 Активисты чуть не сорвали выступление Хиллари Клинтон в Колумбийском университете Fox News: активисты пытались сорвать выступление Хиллари Клинтон в университете Kyle Mazza/Keystone Press Agency/globallookpress

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Активисты едва не сорвали выступление бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Хиллари Клинтон в Колумбийском университете. Они назвали ее «военным преступником», следует из записи, опубликованной Fox News.

Едва Клинтон поднялась на трибуну, один из протестующих выкрикнул: «Хиллари Дайан Родэм Клинтон, <…> вы военный преступник. Люди Ливии, Ирака, Сирии, Йемена, Палестины <…> и США никогда не простят вас». Экс-госсекретарь США отметила, что крики «не решают проблем». Организаторы выступления попросили вывести активиста из зала. По дороге он выкрикнул: «Свободу Палестине!»

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Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что Хиллари Клинтон всегда, не сдерживаясь, высказывается о том, что ей не нравится, «источает яд» и подвергает жесточайшей критике «все, что делает международное сообщество нормальным». Цеков назвал Клинтон «токсичным политиком» и обвинил в несдержанности.

Перед этим Хиллари Клинтон обвинила Россию в расширении НАТО.