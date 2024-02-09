Мир 09 февраля 2024, 09:54 «Хиллари Клинтон источает яд». Сенатор — о пророческих высказываниях экс-госсекретаря Сенатор Цеков назвал Хиллари Клинтон токсичным политиком и сравнил с Фарион Michael Brochstein/Keystone Press Agency/globallookpress

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Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон не сдерживала негативных высказываний обо всем, что ей не нравилось. Некоторые из ее заявлений приносили беды, заявил News.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Хиллари Клинтон источает яд. Она абсолютно токсичный политик, который подвергает жесточайшей критике все, что делает международное сообщество нормальным», — сказал он.

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Сергей Цеков заявил, что сбывшиеся предсказания Хиллари Клинтон приносили странам большие и продолжительные беды. Он привел в качестве примера ситуацию в Ливии. Сенатор обвинил политика в несдержанности в высказываниях по вопросам, с которыми она не согласна, в том числе в адрес России. Член Совфеда сравнил американского политика с украинским — бывшим депутатом Верховной рады Украины Ириной Фарион.

В расширении НАТО виновата проводимая президентом России Владимиром Путиным политика, заявила Хиллари Клинтон. Ее уличили в ошибке — Североатлантический альянс начал принимать новых членов сразу после распада СССР.