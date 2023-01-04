Мир 04 января 2023, 19:28 Актеры главных ролей фильма «Ромео и Джульетта» подали иск против студии Paramount Variety: звезды «Ромео и Джульетты» обвинили Paramount в сексуальной эксплуатации Кадр из фильма «Ромео и Джульетта»

Читать 360tv в

Актеры Оливия Хасси и Леонард Уайтинг обратились в Верховный суд Санта-Моники с иском против компании Paramount, обвинив ее в сексуальной эксплуатации. Об этом сообщило издание Variety.

Хасси и Уайтинг сыграли Джульетту и Ромео в фильме Франко Дзеффирелли в 1968 году. На момент съемок Хасси было 15 лет, а Уайтингу — 16. Как отметили в иске, режиссер показал им, где будет стоять камера, и заверил, что в картине не покажут обнаженную натуру.

Реклама

Однако в последние дни съемок Дзеффирелли якобы начал просить актеров сняться нагими с гримом для тела. В итоге в фильме показали сцены, где видна грудь Хасси и ягодицы Уайтинга. Адвокат артистов Соломон Грезен объяснил, что «их оскорбили таким образом, что они не знали, как с этим справиться».

Реклама

В иске Хасси и Уайтинг заявили, что впоследствии страдали от эмоциональных переживаний, а также потеряли возможность трудоустроиться. В качестве возмещения ущерба они требуют 500 миллионов долларов.

Ранее актер Алек Болдуин обратился в суд с иском против продюсеров кинофильма «Ржавчина». Во время съемок киноленты артист случайно застрелил оператора Галину Хатчинс.