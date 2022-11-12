Мир 12 ноября 2022, 08:30 Алек Болдуин подал иск против продюсеров фильма «Ржавчина» LAT: актер Болдуин подал судебный иск против продюсеров фильма «Ржавина» Alex Baldwin / Twitter

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Голливудский актер Алек Болдуин обратился в суд с иском против продюсеров кинофильма «Ржавчина», во время работы над которым он случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Об этом написало издание Los Angeles Times.

По данным журналистов, актер хочет покрыть свои судебные затраты и снять с себя ответственность за смерть оператора.

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«Болдуин заявил, что не занимался наймом сотрудников, не отвечал за огнестрельное оружие на площадке. Алек участвовал только в творческом процессе», — говорится в материале.

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Кроме того, в иске Болдуин подчеркнул, что пробовал найти компромиссы с семьей погибшей, выплатив финансовую компенсацию ее сыну и мужу. Также актер призвал съемочную группу завершить работу над картиной в память о Хатчинс.

Хатчинс погибла во время съемок вестерна «Ржавчина» в октябре 2021 года после выстрела из оружия в руках актера. Болдуин заявлял, что на спусковой крючок не нажимал, всего лишь взведя курок.

Пистолет оказался заряжен настоящими патронами, хоть предполагалось, что в обойме находятся холостые боеприпасы.