Мир 26 января 2024, 12:43 Актера «Слова пацана» внесли в базу украинского сайта «Миротворец» Российского актера Кологривого внесли в базу украинского сайта «Миротворец» РИА «Новости»

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Российского актера Никиту Кологривого, известного ролями в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильме «По щучьему велению», внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». На сайте указывается, что это произошло еще 29 декабря.

На «Миротворце» публикуют личные данные тех, кого создатели сайта считают врагами страны. По поводу Кологривого там указано, что он якобы покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины, «сознательно нарушил границы» страны, участвуя в съемках сериала «Черная весна» в Крыму, и поддерживает Россию.

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В июне 2023 года в базе данных «Миротворца» появилась карточка с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони с пометкой «самоликвидировался». При этом он умер в больнице в 86 лет от легочной инфекции, развившейся на фоне лейкемии. Авторы сайта выставили Берлускони нарушителем госграницы Украины.