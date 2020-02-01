Актер из «Звездный войн» Алан Харрис умер в 81 год

Британский актер Алан Харрис, сыгравший три роли во франшизе «Звездные войны», скончался на 82-м году жизни. Он страдал раком легких.

Харрис скончался утром 25 января, передает газета Metro. Он боролся с болезнью с 2018 года.

Харрис прославился благодаря ролям в «Звездных войнах», в том числе он сыграл охотника Босска.

Сообщество Imperial Signings в Facebook подтвердило информацию о смерти актера. Автор поста отметил, что актер несколько лет сражался с болезнью, но продолжал посещать встречи с поклонниками. В комментариях под этой записью фанаты выражают соболезнования и делятся своими фотографиями с Харрисом.

До того, как стать актером, Харрис работал в Британии моделью. Как отметило издание, в последних интервью он рассказывал о своей молодости и говорил, что не жалеет, что оставил модельную карьеру.