Аккаунт Трампа на YouTube остался замороженным на неопределенный срок

Ограничения касаются и страницы и адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. Он теперь не может зарабатывать деньги на этой платформе. который теперь не имеет право зарабатывать деньги на платформе.

YouTube приостановил на семь дней возможность загружать новые видео на официальной учетной записи Трампа 13 января. Также видеохостинг удалил последний ролик бывшего президента. Платформа объяснила свое решение тем, что материалы в аккаунте бывшего американского лидера «разжигали насилие». Позже ограничения продлили еще на одну неделю.

Также из-за штурма Капитолия 6 января и обвинений Трамп подстрекательство его страницы в Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat,Twitch также были заблокированы.

Бывший глава Белого дома отрицает то, что участвовал в подстрекательстве. Он заявлял, что призывал своих сторонников к мирной борьбе за свои права. Тем временем Сенат отложил рассмотрение импичмента Трампа до 9 февраля.