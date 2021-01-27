Сенаторы отложили рассмотрение импичмента Трампу до 9 февраля

В американском Сенате решили отложить рассмотрение импичмента бывшего президента Дональда Трампа. В нижней палате Конгресса вернутся к вопросу 9 февраля.

Решение сенаторы приняли единогласно, сообщило РИА ФАН. Если Трампа в итоге осудят, то Сенат сможет отдельно проголосовать о запрете для экс-президента снова заниматься государственные должности.

Попытку республиканца Рэнда Пола признать процесс импичмента неконституционным, уточнил телеканал CNN, сенаторы отклонили. Против инициативы высказались 55 человек, за — 45. При этом на стороне демократов оказались пять парламентариев от Республиканской партии.

Дональда Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу 6 января, когда его сторонники пошли на штурм Капитолия. Импичмент бывшему главе государства вынесла Палата представителей, новый президент США Джо Байден поддержал инициативу.

Однако в Сенате едва ли не наберется достаточное число противников Трампа для его импичмента. За это должны проголосовать 17 республиканцев и 50 демократов. Только при таких условиях процедура официально состоится.