Аккаунт пресс-секретаря президента Казахстана заблокировали в Twitter

Аккаунт пресс-секретаря казахского лидера Берика Уали заблокировали в социальной сети Twitter. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«В настоящее время выясняю причины блокировки моего аккаунта в Twitter. Написал в техподдержку и жду от них разъяснений. Как вы знаете, я активно использую такие социальные сети как Facebook и Instagram», — рассказал политик.

Он отметил также, , что продолжит информировать о деятельности президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева через другие социальные сети.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с должности министра энергетики Нурлана Ногаева. Теперь он будет занимать должность главы Мангистауской области.