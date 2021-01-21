Аккаунт посольства Китая в США заблокировали в Twitter

Социальная сеть Twitter заблокировала профиль китайского посольства в США. Причиной стал оскорбительный пост про уйгуров.

На странице посольства говорилось, что политика Китая положительно сказалась на жизни властей уйгурских женщин. Утверждалось, что они перестали быть «машинами для производства детей». Twitter скрыл пост через 24 часа. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По правилам платформы диппредставительство теперь не имеет право публиковать новые сообщения до тех пор, пока не удалит недопустимый пост.

«Мы приняли меры по этому твиту из-за нарушения наших правил против дегуманизации», — пояснил представитель Twitter.

Он подчеркнул, что в соцсети запрещена «дегуманизация группы людей на основе их религии, касты, возраста, национального происхождения, расы, этнической принадлежности, инвалидности, серьезного заболевания.

Уйгуры — нацменьшинство в Китае. Они живут в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе КНР. В основном они исповедуют ислам. ООН в 2018 году заявила, что власти Китая загоняют нацменьшинства в лагеря. В частности, речь шли а и об уйгурах.

Член Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации Гэй Макдугалл говорил, что что в обстановке секретности в лагерях содержались свыше трех миллионов этнических уйгуров.

Тем временем Китай ввел санкции в отношении 28 американцев. Среди них оказался и бывший госсекретарь США Майк Помпео.