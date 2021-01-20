Китай ввел санкции против почти 30 американцев. Под ограничения попал Помпео

Китайские власти заявили об ограничительных мерах против 28 граждан США. В санкционный список в том числе включили госсекретаря Майка Помпео.

Ограничения в Пекине объяснили вмешательством во внутренние дела КНР, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на МИД страны. Причиной санкций также стал подрыв указанными в списке лицами китайских интересов.

В начале января Госдепартамент объявил об отмене внутренних ограничений на сотрудничество с Тайванем. В министерстве иностранных дел Китая тайваньский вопрос считали одним из наиболее чувствительных в отношениях Вашингтона и Пекина. В республике выражали США протест из-за поставок оружия на остров.

А за несколько дней до инаугурации избранного президента Джо Байдена его предшественник Дональд Трамп поручил американскому правительству свести к минимуму объем закупок китайских товаров и услуг — чтобы снизить риски шантажа.

По мнению экспертов, растущая напряженность между Китаем и США является одной из главных угроз наступившего года. Свою роль играет и подход КНР к промышленной деятельности в контексте глобального изменения климата.