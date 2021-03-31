Трубоукладчик «Академик Черский» прибыл в в район исключительной экономической зоны Дании для завершения работы по первой линии газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

В организации отметили, что «Академик Черский» последний месяц проводил тренировки около побережья Калининграда. В данный момент судно приступило к подготовительной работе перед завершением работы над первой линией газопровода.

Занимающееся второй веткой судно-трубоукладчик «Фортуна» работает на своем участке с декабря 2020 года.

Работа над газопроводом «Северный поток — 2» остановилась почти на один год после того, как из проекта вышла швейцарская компания Allseas, которая предоставляла судно-трубоукладчик. Причиной стали угрозы санкциями со стороны США. Для завершения работ над газопроводом российские суда должны были получить разрешения на прокладку труб в странах Евросоюза.

Работы возобновились только в декабре 2020 года, когда судно «Фортуна» начало прокладку труб для второй линии газопровода в водах Германии. На сегодняшний день «Северный поток — 2» готов к запуску на 94%. Проложить осталось около 148 километров труб.

После запуска, российский газ начнет поступать в Германию через Балтийское море. Проектом сильно недовольны США, которые внесли в санкционный список судно «Фортуна» и компанию-владельца. Глава Госдепа Энтони Блинкен пригрозил новыми ограничениями, если работа над газопроводом не остановится.