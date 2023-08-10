Мир 10 августа 2023, 03:57 Агенты ФБР убили американца после его угроз Байдену в интернете Freepik

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Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) выстрелили в американца в городе Право (штат Юта) после его угроз в адрес нынешнего американского лидера Джо Байдена и других представителей органов власти. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сотрудники спецслужб пришли к мужчине домой с ордерами на арест и обыск в 06:15. Во время этих мероприятий мужчину застрелили.

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Агентство получило документ от прокурора округа. В нем сказано, что мужчину звали Крейг Робертсон. Ранее он публиковал в Сети множество угроз в адрес Байдена, генпрокурора Меррика Гарланда, вице-президента Камалы Харрис и прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

Ранее стало известно, что 19-летнюю девушку застрелили в американском штате Арканзас во время рэп-концерта. Также получили ранения еще четыре человека. Данные о подозреваемых пока не поступали. Полиция начала выяснять все обстоятельства происшествия.