Мир 06 февраля 2023, 02:39 Девушку застрелили на рэп-концерте в США ABC: девушка погибла при стрельбе на рэп-концерте в США Unsplash

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Стрельбу открыли во время рэп-концерта в американском штате Арканзас. В результате погибла девушка, сообщило местное отделение телеканала ABC.

«Девушка убита, еще четыре человека ранены на концерте Fredo Bang», — заявили журналисты.

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Они уточнили, что погибшей было 19 лет. Пока о задержании подозреваемых ничего не известно. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства стрельбы.

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По данным портала Gun Violence Archive, с начала 2023 года в США зафиксировали уже более 50 случаев массовой стрельбы. В конце января в городе Монтерей-Парк погибли 10 человек. Неизвестный открыл огонь по людям во время празднования китайского Нового года. Он пришел с оружием в клуб бальных танцев. Тогда ранения различной степени тяжести получили 10 человек. Медики оценивали состояние пострадавших от стабильного до критического.

Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что все обстоятельства стрельбы будут расследовать сотрудники ФБР. О случившемся доложили американскому лидеру Джо Байдену.