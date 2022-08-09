Сотрудники Федерального бюро расследований намеренно выбрали время для обыска имения экс-президента США Дональда Трампа, когда хозяина не было дома. Бывший глава государства в это время находился в Нью-Йорке, сообщило издание TMZ, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Протокол таких мероприятий предусматривает сковывание наручниками лиц, в отношении которых выписан ордер. Источник пояснил, что это не задержание, а ограничение свободы на время обыска. Наручники снимают только после окончания мероприятия.

Издание отметило, что в случае с бывшим президентом такой расклад мог спровоцировать «крайне неловкую ситуацию» и привести к непредсказуемым политическим последствиям. Поэтому ФБР выбрало время, когда Трамп был в Нью-Йорке. Туда он поехал 20 июля на похороны своей бывшей супруги Иваны и с тех пор не возвращался в свое имение во Флориде.

Об обыске своего имения сообщил сам фигурант. В американской социальной сети Трамп пожаловался, что его дом находится в осаде, обысканный и занятый большой группой агентов ФБР.