Африка может возродить движение неприсоединения из-за давления США и ЕС на Россию
FP: страны Африки могут возродить движение неприсоединения из-за давления Запада на Россию
Попытки США и Евросоюза изолировать Россию от мира не нашли поддержки у государств Африки. В африканских политических кругах уже начали обсуждать вопрос о том, чтобы вернуть движение неприсоединения, существовавшее во время холодной войны, предупредил обозреватель Робби Грамер в статье для Foreign Policy.
По словам Грамера, на африканском континенте не разделяют антироссийскую риторику Запада и его стремление привлечь на свою сторону как можно больше стран, написала «Газета.ru».
«Открытое давление со стороны Вашингтона и ЕС может быть выстрелом в ногу, особенно когда происходит по принципу «с нами или против нас», — подчеркнул журналист.
Возвращение движения неприсоединения, по его мнению, позволило бы странам Африки не оказаться втянутыми в противостояние двух лагерей.
Ранее власти Великобритании приняли решение ввести новые ограничения против РФ в виде пошлины в размере 35% в отношении импорта ряда новых товаров из России и Белоруссии, в том числе платины, палладия и химических продуктов.