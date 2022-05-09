Африка может возродить движение неприсоединения из-за давления США и ЕС на Россию

Попытки США и Евросоюза изолировать Россию от мира не нашли поддержки у государств Африки. В африканских политических кругах уже начали обсуждать вопрос о том, чтобы вернуть движение неприсоединения, существовавшее во время холодной войны, предупредил обозреватель Робби Грамер в статье для Foreign Policy.

По словам Грамера, на африканском континенте не разделяют антироссийскую риторику Запада и его стремление привлечь на свою сторону как можно больше стран, написала «Газета.ru».

«Открытое давление со стороны Вашингтона и ЕС может быть выстрелом в ногу, особенно когда происходит по принципу «с нами или против нас», — подчеркнул журналист.

Возвращение движения неприсоединения, по его мнению, позволило бы странам Африки не оказаться втянутыми в противостояние двух лагерей.

Ранее власти Великобритании приняли решение ввести новые ограничения против РФ в виде пошлины в размере 35% в отношении импорта ряда новых товаров из России и Белоруссии, в том числе платины, палладия и химических продуктов.