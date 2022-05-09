Британия ввела увеличенные пошлины на российские платину и палладий

Великобритания введет пошлины в 35% в отношении импорта ряда новых товаров из России и Белоруссии, в том числе платины, палладия и химических продуктов, на общую сумму 1,4 миллиарда фунтов (1,72 миллиарда долларов). Об этом говорится в заявлении правительства Соединенного Королевства.

Общий объем российского импорта и британского экспорта, обложенного повышенными пошлинами, достигнет суммы в четыре миллиарда фунтов (пять миллиардов долларов).

По мнению главы британского Минфина Риши Сунака, нововведения будут «в значительной степени подрывать военные задачи» президента РФ Владимира Путина. Предполагается, что после введения очередного пакета санкций ограничения распространятся на 96% товаров, ввозившихся из России в Великобританию, и 60% британского экспорта в Россию. Правительство королевства призвало всех импортеров из РФ искать альтернативные источники поставок.

Великобритания в середине марта исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела дополнительный тариф в 35% на ввоз в страну некоторых российских товаров, включая медь, железо, напитки, стекло, злаки, антиквариат и многое другое.