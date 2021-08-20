Афганское сопротивление отбило у талибов три уезда в провинции Баглан

Движение «Талибан»* потеряло контроль над тремя уездами провинции Баглан. Их отбили вооруженные отряды Ахмада Масуда, сына национального героя Афганистана Ахмада Шахи Масуда.

У талибов* отобрали Салах, Пули-Хисар и Бану, сообщило в Instagram сетевое издание Panjshir Province.

«Пули-Хисар был отнят у талибов*. <…> Талибы подверглись нападению с нескольких мест и понесли тяжелые потери», — говорится в одной из публикаций.

Ахмад Масуд, уточнил «Интерфакс», стал во главе сопротивления «Талибану»* в Панджшере. Это последний регион в Афганистане, который группировка не контролирует. Региону они предлагали сдаться без боя на переговорах 20 августа.

Отец Ахмада Масуда — лидер «Северного альянса» и Панджшерский лев Ахмад Шаха Масуда.

Талибы* захватили власть в Афганистане 15 августа. Боевики вошли в Кабул и взяли под контроль управление республикой. В НАТО решили не поддерживать афганские власти.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.