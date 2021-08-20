Афганские власти официально лишились поддержки НАТО

Североатлантический альянс больше не будет поддерживать власти Афганистана. В организации пообещали проанализировать военное присутствие стран блока в республике и сделать выводы. Об этом говорится в заявлении глав МИД государств НАТО.

«Вместе мы в полной мере проанализируем наше присутствие в Афганистане и извлечем необходимые уроки», — цитирует РИА «Новости» текст документа.

На днях генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе анонсировал окончание финансирования афганского правительства, так как в стране больше нет власти, которую можно было бы поддерживать.

Президент России Владимир Путин во время выступления после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель сказал, что талибы* пришли к власти, чтобы не допустить развала в Афганистане. Он добавил, что сторонники движения «Талибан»* контролируют почти всю страну, поэтому нужно исходить из этих реалий.

Талибы* захватили власть в Афганистане 15 августа. Боевики вошли в Кабул и взяли под контроль управление республикой.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.