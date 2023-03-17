Мир 17 марта 2023, 18:36 Аэропорты Турции взяли обязательства по обслуживанию рейсов из России Росавиация: рейсы российских авиакомпаний летом планово обслужат в турецких аэропортах РИА «Новости»

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Рейсы российских авиакомпаний летом получат плановое обслуживание в турецких аэропортах по ранее достигнутым коммерческим договоренностям. Об этом сообщили в Telegram-канале Росавиации.

Заместитель руководителя компании Владимир Потешкин и глава ведомства гражданской авиации Турции Кемаль Юксек в республике провели консультации по развитию воздушного сообщения между государствами.

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Они отметили высокий уровень двустороннего сотрудничества. Представители обсудили вопросы авиаперевозок между странами в грядущем летнем сезоне. Также стороны поговорили на тему топливного обеспечения российских рейсов в республике.

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«Рейсы российских авиакомпаний <...> будут планово обеспечиваться наземным обслуживанием в аэропортах Турецкой Республики в соответствии с ранее заключенными коммерческими договоренностями», — отметили в пресс-службе.

Вопрос выполнения полетов авиакомпаний России и Турции находится на регулярном контроле властей двух государств, добавили в Росавиации.

В конце февраля отечественным авиакомпаниям разрешили полеты в Венесуэлу с посадкой на Кубе.