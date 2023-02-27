Транспорт 27 февраля 2023, 14:04 Российским перевозчикам разрешили выполнять рейсы в Венесуэлу с посадкой на Кубе Росавиация сообщила о разрешении полетов в Венесуэлу с посадкой на Кубе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Венесуэлу с посадкой на Кубе. Объявление об этом опубликовали в Telegram-канале Росавиации.

В ведомстве пояснили, что авиационные власти России и Венесуэлы достигли договоренности о предоставлении авиакомпаниям двух стран права выполнять полеты с пятой свободой воздуха. ‎

Реклама

Таким образом, российские перевозчики смогут осуществлять рейсы по маршруту Москва — Варадеро — Порламар и обратно. А венесуэльские — по маршруту Каракас — Гавана — Москва и обратно, уточнили в пресс-службе.

Реклама

Договоренность авиавластей будет действовать до конца сезона ИАТА «Лето-2024».В зимнем сезоне ИАТА — 2022/2023 полеты осуществляют компании «Северный Ветер» и Conviasa, напомнили в Росавиации.

В пресс-службе разъяснили, что нужно понимать под пятой свободой воздуха. Дело в том, что свободы воздушного пространства представляют собой набор правил гражданской авиации, которые дают право авиакомпаниям одной страны входить в воздушное пространство другого государства на определенных условиях.

Пятая степень свободы воздуха — это право на регулярные воздушные перевозки, которое одна страна предоставляет другой. Согласно этому праву назначенный перевозчик может выгружать и принимать на борт на территории страны-партнера пассажиров, почту и грузы, следующие из третьей страны или в нее.