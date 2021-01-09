Аэропорт Мадрида остановил работу из-за снегопада

В ведомстве уточнили, что ради безопасности пассажиров аэропорт прекратил принимать и отправлять рейсы в субботу 9 января. В данный момент все прилетающие самолеты перенаправляют в другие воздушные гавани.

Специальные службы аэропорта проводят очистку от снега и льда взлетно-посадочных полос. Для пассажиров, которые остались в ожидании своего рейса открыли помещения для отдыха. Также руководство поручило увеличить количество обслуживающего персонала.

Авиакомпании предлагают пассажирам, чьи рейсы задерживаются на срок более суток отправиться в гостиницы. Добраться до них можно на метро, которое продолжает работать.

Сильнейший снегопад обрушился на Мадрид в минувшую пятницу, 8 января. Стихия нарушила железнодорожное сообщение. Временно остановлена работа наземного общественного транспорта. Для расчистки города от снега уже привлекли военных.

По прогнозам снегопад остановится только в воскресенье после чего в стране начнется резкое похолодание.