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    09 января 2021, 18:57

    Аэропорт Мадрида остановил работу из-за снегопада

    Анатолий Минкин

    Обрушившийся на Мадрид снегопад парализовал работу международного аэропорта Барахас. Об этом сообщило Государственное управление аэропортов Испании.
    Аэропорт Мадрида остановил работу из-за снегопада

    В ведомстве уточнили, что ради безопасности пассажиров аэропорт прекратил принимать и отправлять рейсы в субботу 9 января. В данный момент все прилетающие самолеты перенаправляют в другие воздушные гавани.

    Специальные службы аэропорта проводят очистку от снега и льда взлетно-посадочных полос. Для пассажиров, которые остались в ожидании своего рейса открыли помещения для отдыха. Также руководство поручило увеличить количество обслуживающего персонала.

    Авиакомпании предлагают пассажирам, чьи рейсы задерживаются на срок более суток отправиться в гостиницы. Добраться до них можно на метро, которое продолжает работать.

    Сильнейший снегопад обрушился на Мадрид в минувшую пятницу, 8 января. Стихия нарушила железнодорожное сообщение. Временно остановлена работа наземного общественного транспорта. Для расчистки города от снега уже привлекли военных.

    По прогнозам снегопад остановится только в воскресенье после чего в стране начнется резкое похолодание.