Мадрид завалило снегом

На столицу Испании накануне обрушился мощнейший снегопад. Непогода практически парализовала жизнь Мадрида. В столичном аэропорту отменили десятки рейсов.

«Мы рекомендуем из соображений безопасности вообще не ехать в аэропорт, если ваш рейс уже отменили, и связаться с нами, чтобы перенести дату полета», — говорится в сообщении Государственного управления аэропортов Испании (AENA) в Twitter.

Снег продолжает идти и сейчас. Железнодорожное движение по некоторым направлениям приостановили. Мадридская мэрия объявила, что 9 января не будут ходить автобусы. Столичный метрополитен работает со сбоями. Некоторых жителей города снег обрадовал: люди катаются в центре на лыжах и играют в снежки.

Городские власти призвали жителей не пользоваться машинами. Местные СМИ сообщили, что минувшую ночь десятки водителей провели в своих автомобилях на занесенных снегом дорогах. В Мадриде сейчас не работает служба доставки еды.

По прогнозам синоптиков, снегопад не стихнет в течение дня. К вечеру высота снежного покрова в столице Испании может превысить 20 сантиметров.