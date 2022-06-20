Аэропорт Брюсселя отменил вылеты всех пассажирских рейсов из-за протестов

Аэропорт Брюсселя отменил запланированные на понедельник, 20 июня, рейсы из бельгийской столицы. Причиной стали забастовки и акции протеста, организованные бельгийскими профсоюзами. Работа будет вестись только на прием самолетов. Об этом говорится в сообщении аэропорта.

«В связи с объявленной национальной манифестацией и забастовкой значительной части сотрудников безопасности в понедельник 20 июня не будут выполняться пассажирские рейсы из аэропорта Брюсселя. <...> Сохраняются только прибывающие рейсы, а также рейсы грузовых самолетов», — говорится в сообщении.

В аэропорту призвали пассажиров не приезжать туда в понедельник и перенести вылет на более поздний срок.

Профсоюзы Бельгии в понедельник намерены вывести на акции протеста десятки тысяч своих сторонников. Акции связаны с ростом цен и падением покупательской способности жителей страны.

В этой связи ожидаются перебои с движением транспорта в столице и других регионах.

Ранее сообщалось, что британские водители стали массово увольняться из-за подорожания бензина. Эксперты подчеркивают, что если топливо продолжит дорожать, ситуация будет только ухудшаться.