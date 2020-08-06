«Аэрофлот» объявил об отмене рейсов в августе на более чем 50 направлений

Авиакомпания «Аэрофлот» в августе отменяет большое число рейсов. Это касается тех стран, которые закрыты для въезда из-за эпидемии коронавируса.

«„Аэрофлот“ объявляет о вынужденной отмене на период до 31 августа части регулярных рейсов по международным направлениям», — сообщили в пресс-службе перевозчика.

Решение принято с учетом эпидемических ограничений в ряде государств. Речь идет об отмене рейсов в Актау, Актобе, Аликанте, Алматы, Амстердам, Атырау, Афины, Баку, Бангкок, Барселону, Бейрут, Берлин, Бишкек, Болонью, Брюссель, Будапешт, Бургас, Бухару, Бухарест.

Также самолеты авиакомпании временно не будут летать в Валенсию, Варшаву, Вашингтон, Вену, Венецию, Верону, Вильнюс, Гавану, Гамбург, Ганновер, Гонконг, Гуанчжоу, Дели, Дрезден, Дублин, Дюссельдорф, Ереван, Загреб, Ираклион, Караганду, Кишинев, Копенгаген, Костанай, Кызылорду, Ларнаку, Лион, Лиссабон, Лос-Анджелес, Любляну.

В списке оказались Мадрид, Майами, Малага, Марсель, Милан, Мюнхен, Неаполь, Ницца, Нур-Султан, Нью-Йорк, Осло, Ош, Пальма-де-Майорка, Париж, Пекин, Прага, Пхукет, Рига, Рим, Римини, Салоники, Самарканд, София, Сплит, Стокгольм, Таллин, Ташкент, Тель-Авив, Тенерифе, Токио, Улан-Батор, Франкфурт, Ханой, Хельсинки, Хошимин, Цюрих, Шанхай, Штутгарт и Шымкент.

Люди, которые до 1 мая приобрели билеты по названным направлением на период до 31 августа, смогут вернуть свои деньги или оформить ваучеры.

С 1 августа Россия возобновила полеты в Великобританию, Танзанию и Турцию. Ранее стало известно, что Черногория готова принимать российских туристов. Однако пока лайнеры из РФ туда не летают.