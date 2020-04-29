Аэродром в Арктике будет принимать тяжелые дальние бомбардировщики

Сейчас длина полосы составляет 2,5 километра. Ее нужно увеличить для Ту-160 ВПП.

Ранее стало известно, что атомный ледокол «Лидер» с самой большой мощностью в мире построят на дальневосточной верфи «Звезда». Соответствующий контракт уже подписан представителями верфи и «Росатома».