Аэродром в Арктике будет принимать тяжелые дальние бомбардировщики
Взлетно-посадочную полосу на аэродроме в Арктике увеличат на километр, чтобы он принимал тяжелые дальние бомбардировщики. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Сейчас длина полосы составляет 2,5 километра. Ее нужно увеличить для Ту-160 ВПП.
Ранее стало известно, что атомный ледокол «Лидер» с самой большой мощностью в мире построят на дальневосточной верфи «Звезда». Соответствующий контракт уже подписан представителями верфи и «Росатома».