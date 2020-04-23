23 апреля 2020, 15:43
Самый мощный в мире ледокол будет построен в России
Атомный ледокол «Лидер» с самой большой мощностью в мире построят на дальневосточной верфи «Звезда». Соответствующий контракт уже подписан представителями верфи и «Росатома». Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным портала «Политика сегодня», его мощность в два раза больше мощности российских ледоколов «Арктика».
Ранее стало известно, что на строительство этого ледокола правительство выделило 127 миллиардов рублей. Соответствующее постановление перед отставкой с поста премьер-министра РФ подписал Дмитрий Медведев.