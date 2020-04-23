Самый мощный в мире ледокол будет построен в России

По данным портала «Политика сегодня», его мощность в два раза больше мощности российских ледоколов «Арктика».

Ранее стало известно, что на строительство этого ледокола правительство выделило 127 миллиардов рублей. Соответствующее постановление перед отставкой с поста премьер-министра РФ подписал Дмитрий Медведев.