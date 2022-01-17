Адвокаты Порошенко опровергли его статус подозреваемого

Печерский суд Киева начал рассмотрение меры пресечения для бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о незаконных поставках угля из Донбасса. Следователи подали ходатайство об аресте с возможностью внесения залога в 37 миллионов долларов. Об этом сообщил корреспондент агентства «Интерфакс Украина» с места событий.

От услуг бесплатного адвоката Порошенко демонстративно отказался. Он заявил, что подобные попытки нарушают его права на защиту, так как у него уже есть юристы, представляющие его интересы.

«Власти предприняли попытку незаконно назначить мне бесплатного адвоката, несмотря на то, что у меня есть защитники. По этому поводу я буду обращаться в правоохранительные органы из-за нарушения моего права на защиту», — заявил он.

Около здания суда проходит демонстрация сторонников бывшего украинского лидера. Среди них есть сторонники партии Порошенко «Европейская солидарность». Участники акции скандировали слоган: «Порох есть — дадим огня».

Представляющий интересы Порошенко адвокат Игорь Головань попросил суд отложить заседание, чтобы его клиент мог ознакомиться с материалами уголовного дела. Он подчеркнул, что у Порошенко нет статуса подозреваемого.

Судья предоставил два часа, чтобы адвокаты и сам политик изучили собранные следователями материалы.

Порошенко уехал с Украины в середине декабря прошлого года. Он отправился в демократическое турне в Турцию и Польшу. В понедельник, 17 января, он вернулся в Киев. Украинская прокуратура сочла поведение политика бегством от преследования в рамках возбужденного против него уголовного дела.

Бывшего президента Украины обвинили в государственной измене и содействии терроризму за незаконные поставки угля из самопровозглашенных республик Донбасса. После прибытия в киевский аэропорт Порошенко отказался брать повестку от приставов и пообещал, что сам приедет на судебное заседание.