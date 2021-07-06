Адвокаты Бабарико обжалуют приговор

Бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы. Защита осужденного обжалует приговор. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Дмитрия Лаевского.

«Мы будем добиваться отмены обвинительного приговора всеми возможными доступными средствами правовой защиты. Апелляционного обжалования наш подзащитный лишен в данном случае. Поэтому приговор в ближайшее время будет обжалован в порядке надзора», — приводит агентство слова юриста.

Лаевский добавил, что обратится с вопросом о нарушении прав своего подзащитного в профильный комитет ООН.

Ранее Верховный суд Белоруссии приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. Государственный обвинитель просил отправить его за решетку на 15 лет. Бабарико отошел от банковских дел в прошлом году, чтобы принять участие в президентских выборах. Его считали реальным конкурентом действующего руководителя Белоруссии Александра Лукашенко.

В июне 2020 года Бабарико и его сына задержали в Минске по подозрению в получении взяток в особо крупном размере и легализации добытых преступным путем средств. Суд признал его виновным в этих преступлениях.