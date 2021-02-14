Адвокат Трампа пожаловался на угрозы и рассказал о нападении на его дом

Выступавший в команде защиты на процессе по импичменту экс-президента США Дональда Трампа адвокат Майкл ван дер Вин впервые подробно рассказал о нападении на его дом и угрозах, которые он получал. До окончания дела он отказывался говорить об этом откровенно.

Он сообщил изданию The Hill, что получил более сотни угроз убийством. Адвокат почеркнул, что никогда не был политиком и «неоднозначным парнем».

«Прошлой ночью на мой дом напали — окна разбиты, все залили краской из баллончика, написали очень плохие… Я адвокат и представляю интересы людей в суде. Я люблю свою работу и разочарован тем, какой результат получил», — заявил Майкл ван дер Вин.

Американские СМИ разузнали, что полицейское управление города Уэст-Уайтленд сообщило о найденных в доме адвоката граффити 12 февраля около 20:00 местного времени. Никаких арестов в связи с этим инцидентом произведено не было. Известно, что группа демонстрантов перед слушаниями в Сената собралась перед офисом адвоката и скандировала: «Фашист!».

Дженна Эллис, которая ранее работала в команде юристов Трампа, сообщила изданию, что многие защитники Трампа, включая ее саму, продолжают сталкиваться с угрозами, нападками и ненавистью из-за их работы.

Ранее Сенат США оправдал Дональда Трампа по делу об импичменте. Необходимых двух третей голосов не набралось, за осуждение бывшего главы государства проголосовало 57 сенаторов из 100.