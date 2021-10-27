Адвокат Саакашвили заявил, что политику грозит опасность в тюремной больнице

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили грозит опасность при госпитализации в тюремную клинику. В ней всего два психиатра, более 40 психически больных пациентов и нет санитаров.

Адвокат политика Ника Гварамия заметил, что многие содержащиеся в тюремном медучреждении проходят лечение не по своей воле и склонны к агрессии. Его слова привело РИА «Новости».

«В тюремной клинике есть два психиатра и более 40 психически больных пациентов, <…> у них есть предрасположенность к насилию и агрессивным действиям. Следовательно, они представляют опасность для Саакашвили», — подчеркнул Гварамия.

По его словам, функцию санитаров в клинике выполняют сами заключенные. Ситуацию адвокат Саакашвили назвал катастрофической.

«То есть заключенные будут иметь полный доступ к Саакашвили», — сказал он.

В лечебном отделении больницы, обратил внимание Гварамия, работают два хирурга. Причем один из них отбывал наказание за захват ребенка во время нахождения Саакашвили у власти. Жена медика якобы является координатором регионального штаба правящей партии «Грузинская мечта».

Недавно Михаилу Саакашвили делали переливание крови, так как из-за голодовки бывший президент Грузии почувствовал себя плохо.