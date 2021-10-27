Адвокат Саакашвили заявил, что политику грозит опасность в тюремной больнице
Адвокат Ника Гварамия: Саакашвили нельзя класть в тюремную больницу
Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили грозит опасность при госпитализации в тюремную клинику. В ней всего два психиатра, более 40 психически больных пациентов и нет санитаров.
Адвокат политика Ника Гварамия заметил, что многие содержащиеся в тюремном медучреждении проходят лечение не по своей воле и склонны к агрессии. Его слова привело РИА «Новости».
«В тюремной клинике есть два психиатра и более 40 психически больных пациентов, <…> у них есть предрасположенность к насилию и агрессивным действиям. Следовательно, они представляют опасность для Саакашвили», — подчеркнул Гварамия.
По его словам, функцию санитаров в клинике выполняют сами заключенные. Ситуацию адвокат Саакашвили назвал катастрофической.
«То есть заключенные будут иметь полный доступ к Саакашвили», — сказал он.
В лечебном отделении больницы, обратил внимание Гварамия, работают два хирурга. Причем один из них отбывал наказание за захват ребенка во время нахождения Саакашвили у власти. Жена медика якобы является координатором регионального штаба правящей партии «Грузинская мечта».
Недавно Михаилу Саакашвили делали переливание крови, так как из-за голодовки бывший президент Грузии почувствовал себя плохо.