Саакашвили сделали переливание крови из-за ухудшения самочувствия

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили сделали переливание крови, так как ему поплохело из-за голодовки. Об этом рассказал его личный врач Николоз Кипшидзе.

«У него один параметр очень плохой, мы сделали ему переливание. Переливание прошло хорошо. Нам помогли тюремные врачи и бригада реанимобиля. Пока все хорошо», — рассказал в беседе с радиостанцией «Sputnik Грузия».

Он также пояснил, что медицинский кабинет, расположенный в тюрьме, не предназначен для таких процедур, поэтому все проходило почти в полевых условиях. Эксперт также считает, что Саакашвили нуждается в лечении в клинике вне тюрьмы.

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая встречается с грузинским политиком, ранее рассказала, что его состояние ухудшается и вскоре приблизится к критическому. Девушка призналась, что пыталась отговорить его от голодовки. Это уже 22-й день голодовки Саакашвили. Он намерен стоять до конца.

Экс-президент находится в тюрьме, так как был заочно осужден и проходит по нескольким незавершенным делам. Вины он не признает и считает себя политическим заключенным.