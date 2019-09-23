  • Адвокат рассказал о сложностях развода Воеводиной с экс-королем Малайзии

    23 сентября 2019, 23:32

    Анастасия Кукова

    Евгений Тарло, адвокат экс-супруги малазийского экс- монарха Мухаммада V Оксаны Воеводиной, высказался в ответ на угрозы султана прекратить выплачивать деньги на содержание ее и ребенка.
    Адвокат рассказал о сложностях развода Воеводиной с экс-королем Малайзии

    Он сообщил каналу «Звезда», что по сей день брак не расторгнут.

    Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»

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    «У них ребенок, а с ребенком на раз не разводят. Никаких документов о расторжении брака мы не видели. Оксана с супругом в браке законном, юридическом. Так что и разводиться нужно по закону», — сообщил адвокат.

    Евгений Тарло уточнил, что Оксана Воеводина сейчас живет с сыном в Подмосковье, в купленном для нее доме.

    «Да и какие могут быть алименты, если нет развода. Думаю, что кто-то за него выступает. Сам бывший король так не считает», — предположил правозащитник.

    «Мисс Москва-2015» и Мухаммад V поженились в июне 2018 года. Ради этого брака Воеводина приняла ислам и стала Риханной Петрой. В январе этого года король отрекся от престола, оставив за собой титул султана.

    В мае 2019 года у них родился сын Леон, но уже летом Мухаммад заявил о разводе.

    Этой осенью он заявил, что Воеводина оклеветала его и королевскую семью в постах в соцсетях и он очень жалеет, что женился на ней.