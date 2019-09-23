Адвокат рассказал о сложностях развода Воеводиной с экс-королем Малайзии
Он сообщил каналу «Звезда», что по сей день брак не расторгнут.
Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»Подробнее
«У них ребенок, а с ребенком на раз не разводят. Никаких документов о расторжении брака мы не видели. Оксана с супругом в браке законном, юридическом. Так что и разводиться нужно по закону», — сообщил адвокат.
Евгений Тарло уточнил, что Оксана Воеводина сейчас живет с сыном в Подмосковье, в купленном для нее доме.
«Да и какие могут быть алименты, если нет развода. Думаю, что кто-то за него выступает. Сам бывший король так не считает», — предположил правозащитник.
«Мисс Москва-2015» и Мухаммад V поженились в июне 2018 года. Ради этого брака Воеводина приняла ислам и стала Риханной Петрой. В январе этого года король отрекся от престола, оставив за собой титул султана.
В мае 2019 года у них родился сын Леон, но уже летом Мухаммад заявил о разводе.
Этой осенью он заявил, что Воеводина оклеветала его и королевскую семью в постах в соцсетях и он очень жалеет, что женился на ней.