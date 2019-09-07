Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»

Монарх заявил, что его бывшая супруга оклеветала королевскую семью серией постов в социальных сетях, которые породили множество слухов и спровоцировали бракоразводный процесс.

В официальном заявлении дворца сказано, что султан «выражает сожаление по поводу своего выбора, сделанного в личной жизни». Мухаммад V также предположил, что четырехмесячный сын Леон может быть не его ребенком.

«Дворец Келантана глубоко расстроен и осуждает распространение частных фотографий Его Королевского Высочества султана Мухаммеда V в социальных сетях и все неуместные публикации о его личной жизни», — говорится в официальном заявлении королевского дворца.

Представители короля добавили, что отныне дворец не будет реагировать на ложные и клеветнические публикации в социальных сетях и СМИ, чтобы «разрядить путаницу, которую такие сообщения вызывали у народа».

Мухаммед V и бывшая «Мисс Москва» Оксана Воеводина поженились в прошлом году. Позже монарх внезапно отрекся от престола, сохранив свой статус наследственного правителя штата Келантан. В мае у супругов родился сын.

В июле появилась информация о разводе пары. Согласно некоторым источникам, причиной якобы стала неверность Оксаны. Сама «Мисс Москва» отказалась обсуждать этот вопрос, поскольку не хочет никого ранить.