Создатель Nexta попросил мировое сообщество защитить сотрудников Telegram-канала

Создатель Nexta Степан Путило заявил, что он и другие авторы Telegram-канала получают угрозы, поэтому им нужна дополнительная защита. С просьбой обеспечить охрану блогер обратился к мировому сообществу.

По его словам, хотя они находятся не в Белоруссии, но после задержания и ареста бывшего главного редактора Nexta Романа Протасевича, они не чувствуют себя в безопасности, сообщило РИА «Новости».

«Угрозы поступают нам, хоть мы и находимся за границей, поэтому мы просим мир, мы просим Польшу, просим другие страны о дополнительной помощи, о дополнительной охране», — сказал Путило, выступая на пресс-конференции.

Мать Протасевича заявила, что ее сын не призывал к массовым беспорядкам, насилию и военным действиям».

«Он просто вещал о том, что происходило в Белоруссии, и о том, что происходит», — добавила она.

Протасевич был задержан 23 мая в аэропорту Минска. Он и россиянка София Сапега летели из Афин в Вильнюс, но самолет Ryanair вынужденно сел в столице Белоруссии после сообщения о минировании. Угроза взрыва не подтвердилась. Но при проверке документов Протасевича и Сапегу задержали.

Сооснователю Nexta грозит до 15 лет лишения свободы. Его обвиняют в ряде уголовных преступлений, в том числе и в организации массовых беспорядков в республике. Он находится в СИЗО.

Сапега также была помещена под арест. В среду, 28 мая, суд рассмотрит жалобу на ее заключение под стражу, сообщила «Газета.ru».