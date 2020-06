Барбра Стрейзанд сделала подарок дочери Флойда. Это акции Disney

Американская актриса и певица Барбра Стрейзанд не осталась равнодушна к ситуации со смертью темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Чтобы поддержать семью, она подарила его дочери акции Disney.

Об этом стало известно из Instagram-аккаунта девочки, которую зовут Джианна Флойд. Она показала полученный сертификат и поблагодарила актрису.

«Спасибо Барбра Стрейзанд за посылку, я теперь являюсь акционером Disney благодаря вам», — сказано в сообщении.

Также певица подарила малышке два альбома — Color Me Barbra и My Name Is Barbra.

Ранее мама Джианны, Рокси Вашингтон, рассказала, каким был ее погибший муж.

Семью Флойда сейчас поддерживают многие известные и не очень люди. Среди них оказался и рэпер Канье Уэст. Он перечислил родственникам погибшего деньги.

Джордж Флойд умер 25 мая 2020 года в Миннеаполисе. Это произошло после того, как полицейский при задержании наступил ему ногой на шею. Мужчина говорил, что не может дышать, но представитель полиции не ослабил хватку. В итоге афроамериканец скончался в больнице.

Ситуация получила большой общественный резонанс. По всем Соединенным Штатам начались акции протеста, которые не утихают до сих пор.