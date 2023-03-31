Мир 31 марта 2023, 03:37 США превратились в «страну третьего мира» — Трамп Трамп: США превратились в «страну третьего мира» White House

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Бывший американский президент Дональд Трамп считает обвинения в свой адрес атакой левых сил на США, которая стала «страной третьего мира». Своим мнением он поделился в соцсетях.

«Это атака на нашу страну, какой не было раньше. Это также продолжающееся посягательство на наши некогда свободные и справедливые выборы», — написал он.

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По словам бывшего хозяина Белого дома, США является страной третьего мира, претерпевающей серьезный упадок.

«Как грустно!», — резюмировал Трамп.

Суд Манхэттена рассматривает дело против Дональда Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы заплатили крупную сумму за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Сам экс-президент отрицает к связь с Дэниелс.

Прокуратура Нью-Йорка уже связалась с адвокатом бывшего президента США Дональда Трампа по поводу его появления в суде для предъявления обвинений, которые остаются засекреченными. Бывший глава США уверен, что выдвинутые против него обвинения являются политическим преследованием.